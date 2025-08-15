"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

15 Ağustos 2025, Cuma 10:00
Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarından yaklaşık 100 bin dönüm alanın etkilendiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, ülke genelinde itfaiye ekipleri, rüzgarın şiddetinin azalmasının ardından alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Patra'da büyük yangın kontrol altına alındı

İtfaiye yetkilileri, ülkenin güneyindeki liman kenti Patra yakınlarında çıkan yangının, geniş çaplı müdahale sonucu yerleşim alanlarının dışında kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangınla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bölgede çıkan bir yangında, Patra Gümrük İdaresine ait tesislerde park halinde bulunan yaklaşık 550 araç kullanılamaz hale geldi.

Meteo.gr ve Atina Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, son günlerde çıkan orman yangınlarından ülke genelinde yaklaşık 100 bin dönüm alan etkilendi.

AA

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı

    Almanların yüzde 60'ı: Filistin Devleti resmen tanınsın

    Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

    Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı

    'Gazze'deki açlıktan ölüm haberleri ''sıradan bir olay'' haline geldi'

    Beggara aşiretinden, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı

    Trump, gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir

    Rusya: İşgal planına karşıyız

    STK’lar da komisyona çağrılmalı

    Avrupa silâhlanıyor

    Şatafat ve israfa para var, memura yok

    Tarım Kredi faiz bataklığında

    Zehir yediriyorlar

    Katar, Mısır ve Ürdün "E1" projesinin onaylanması planına tepki gösterdi

    Hindistan'da sel: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

    İdlib'de patlamalar: 4 sivil öldü, 5 sivil yaralı

    Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

    CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AKP'ye geçti

    Özel’den Mücahit Birinci iddiası - Soruşturma başlatıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zaman Bediüzzaman ve Davasından Yanadır
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Beggara aşiretinden, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı
    Genel

    'Gazze'deki açlıktan ölüm haberleri ''sıradan bir olay'' haline geldi'
    Genel

    Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı
    Genel

    Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı
    Genel

    Trump, gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
    Genel

    Almanların yüzde 60'ı: Filistin Devleti resmen tanınsın
    Genel

    Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.