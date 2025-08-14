CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AKP'ye geçti

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçme kararı alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, üç ilçe belediyesi başkanıyla birlikte CHP'den istifa ettiğini resmen açıkladı. Çerçioğlu, AKP'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü töreninde AKP'ye katıldı.

