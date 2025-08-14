Tarım Kredi faiz bataklığında

Ülkeyi uçuruma sürükleyen ekonomi politikalarıyla artan faiz giderleri, “Piyasayı dengeleme” görevi verilen Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinin dengesini bozdu. 8 şirket altı ayda 2,8 milyar TL’lik faiz ödemesi yaptı.

İktidarın, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizi perdelemek amacıyla görevler yüklediği kamu kuruluşları arasında yer alan Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketler, faiz batağına saplandı. Kooperatifin sekiz iştirakinin 2025 yılının ilk yarısında faiz için yaptığı ödemenin 3 miyar TL’ye dayandığı öğrenildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketlerin 1 Ocak 2025 - 30 Haziran 2025 dönemine yönelik mali tabloları hazırlandı. Şirketlerin altı aylık bilançoları, fahiş faiz giderlerini gözler önüne serdi.

2 milyar 809 milyon faiz gideri

BirGün’ün ulaştığı Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerine yönelik bağımsız denetim raporlarına göre, dokuz şirketin Ocak-Haziran 2025 dönemindeki faiz gideri 2 milyar 809 milyon 386 bin 608 TL olarak gerçekleşti. TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, en yüksek faiz giderine imza atan Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki oldu. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in altı aylık faiz gider, malî raporlara 1 milyar 382 milyon 545 bin TL olarak yansıdı. Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 766 milyon 159 bin TL’lik faiz gideri ile Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in ardından ikinci sırada yer aldı. Tarım Kredi Tohumculuk Anonim Şirketi’nin, faiz gideri olmayan tek iştirak olduğu bildirildi.

Haber Merkezi