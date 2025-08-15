"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2025 CUMA

'Gazze'deki açlıktan ölüm haberleri ''sıradan bir olay'' haline geldi'

15 Ağustos 2025, Cuma 09:59
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in işgal ve ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde, yetersiz beslenme kaynaklı ölümlerin sıradanlaştığını söyledi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

 

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı verileri paylaşan Dujarric, bölgede son 24 saatte 3'ü çocuk 8 kişinin "yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle" öldüğünü bildirdi. Dujarric, "Bu tür haberler, (Gazze'de) derinleşen insani krizi ve sürekli yardıma duyulan acil ihtiyacı yansıtan sıradan bir olay haline geldi." dedi.

 

2025'te, bugüne kadar, Gazze'deki merkezlere yetersiz beslenme tedavisi için 340'tan fazla çocuğun getirildiğini belirten Genel Sekreter Sözcüsü, 5 Ağustos itibarıyla ise 39'u 5 yaş altı olmak üzere 49 çocuğun açlıktan öldüğü bilgisini paylaştı.

Dujarric ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Filistinlilerin kötü sanitasyon ve temiz su eksikliği sorununun devam ettiğini, İsrail'in sağladığı su boru hattının "yaklaşık bir haftadır hasarlı olduğunu" söyledi.

Ayrıca Dujarric, "Hatırlatmak isteriz ki Gazze'ye getirilebilecek yardım ve malzeme miktarı, açlık çeken insanların asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi anlamına gelmiyor. İhtiyaç sahibi herkese ulaşmak için ateşkes ile sürekli ve artan yardım akışı kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

BM raportörleri, İsrail'e Gazze'de "tıbbi katliam" yaptığı gerekçesiyle tepkili

BM raportörleri, İsrail ordusunun Gazze’nin sağlık sistemini hedef alarak yok etmesinin "tıbbi katliam" anlamına geldiğini bildirdi.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’ye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in, kuşatma altındaki bölgede sağlık hizmetlerini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla sağlık çalışanlarına, görevlilere ve hastanelere kasıtlı olarak saldırdığı ve sivilleri aç bıraktığı belirtilen açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze’nin sağlık sistemini hedef alarak yok etmesi, tıbbi katliam anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Gazze’de açıkça işlenen savaş suçları karşısında sessiz kalınamayacağının vurgulandığı açıklamada, "Devam eden bir soykırıma tanıklık etmenin yanı sıra, Gazze’deki Filistinlileri yok etmek için kasıtlı olarak oluşturulan koşulların kötü bir bileşeni olan ve soykırım eylemi teşkil eden bir tıbbi katliama da tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail’in işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hedef alan apartheid sistemi ile Gazze’deki sağlık sistemine yönelik sürekli saldırılarının, kuşatma altındaki ve harap olmuş bölgede kalan son kaynakları tükettiğinin altı çizildi.

Gazze’de sağlık çalışanlarının sürekli hedef alındığı, gözaltına maruz kaldığı, işkence gördüğü ve artık nüfusun geri kalanı gibi aç bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim 2023 ile 11 Haziran 2025 tarihleri arasında Gazze’de sağlık hizmetlerine yönelik 735 saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Bu saldırılarda 917 kişi öldü, 1411 kişi yaralandı, 125 sağlık tesisi etkilendi ve 34 hastane hasar gördü. Sağlık ve bakım çalışanlarına ile sağlık tesislerine yönelik, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerini oluşturan kasıtlı saldırılar derhal durdurulmalı."

"Uluslararası toplum bu katliama son vermeli"

Açıklamada, "Uluslararası toplumun bu katliama son vermesi ve Gazze halkının saldırı, ölüm ve açlık korkusu olmadan, kalıcı işgal ve apartheidden uzak bir şekilde topraklarında yaşamasına izin vermesi ahlaki bir zorunluluktur." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in hesap vermesi için ilk adım olarak ateşkes ilan edilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, uluslararası topluma Gazze'nin sağlık 'sisteminden' geriye kalanları kurtarmaya ve nüfusunun yok edilmesini önleme çağrısı yapıldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

AA

