"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Trump, gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir

15 Ağustos 2025, Cuma 09:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde gelecek ay İsrail'e ziyaret gerçekleştirebileceği iddia edildi.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde Trump'ın İngiltere ziyareti öncesi Tel Aviv'e gelebileceğini söyledi.

Gerçekleşmesi halinde Trump'ın, İngiltere Kralı 3. Charles'ın daveti üzerine 17-19 Eylül tarihlerinde Londra'ya yapacağı resmi ziyaret öncesi İsrail'e geleceği belirtildi.

Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, eylül ayında Britanya'yı ziyaret edecek ve İsrail'de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkili ise Trump'ın İsrail'e gelebileceğini ancak henüz "somut" bir durumun ortaya çıkmadığını dile getirdi.

Haberde, Washington yönetiminin Gazze'de kapsamlı bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yaptığı da belirtildi.

İsrail ile Hamas heyetlerinin Doha ve Kahire'de temaslarda bulunduğu bildiriliyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea'nın Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar'ı ziyaret ettiğini belirtmişti.

Öte yandan Hamas yöneticisi Halil el-Hayye liderliğindeki bir heyetin müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere 12 Ağustos Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

İsrail'in tutumu nedeniyle tıkanan müzakereler

Gazze'de ateşkes müzakereleri İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

İsrail, temmuzun son haftasında başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermeyerek Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da aynı hafta "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas ise kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 316
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    15.8.2025 11:44:25

    😭😭😭"ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😢🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve alış-verişe devam edecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😭😭😪😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı

Almanların yüzde 60'ı: Filistin Devleti resmen tanınsın

Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı

'Gazze'deki açlıktan ölüm haberleri ''sıradan bir olay'' haline geldi'

Beggara aşiretinden, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı

Trump, gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir

Rusya: İşgal planına karşıyız

STK’lar da komisyona çağrılmalı

Avrupa silâhlanıyor

Şatafat ve israfa para var, memura yok

Tarım Kredi faiz bataklığında

Zehir yediriyorlar

Katar, Mısır ve Ürdün "E1" projesinin onaylanması planına tepki gösterdi

Hindistan'da sel: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

İdlib'de patlamalar: 4 sivil öldü, 5 sivil yaralı

Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AKP'ye geçti

Özel’den Mücahit Birinci iddiası - Soruşturma başlatıldı

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Zaman Bediüzzaman ve Davasından Yanadır
Genel

Nurdan Katreler
Genel

Beggara aşiretinden, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı
Genel

'Gazze'deki açlıktan ölüm haberleri ''sıradan bir olay'' haline geldi'
Genel

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı
Genel

Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı
Genel

Trump, gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Genel

Almanların yüzde 60'ı: Filistin Devleti resmen tanınsın
Genel

Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.