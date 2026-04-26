19. Risale-i Nur Kongresi | Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” temasıyla düzenlenen 19. Risale-i Nur Kongresi’nin paneli büyük bir katılımla coşkuyla gerçekleşti.

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü dergisi tarafından bu yıl “Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” temasıyla düzenlenen 19. Risale-i Nur Kongresi’nin masa çalışmaları tamamlandı. Dün gün boyu süren masa çalışmaları sonrası hazırlanacak deklarasyon maddeleri, bugün Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan panel programıyla kamuoyuyla paylaşıldı. 50’den fazla araştırmacı katıldı Masa çalışmaları 50’den fazla akademisyen ve araştırmacının katılımıyla 5 ayrı masa etrafında yürütülen çalışmalarla gerçekleşti. “Küresel Vicdan/Vicdan-ı Umumi,” “İnsaniyet,” “Demokrasi ve Hürriyetler,” “Uluslararası ilişkiler ve Adalet” konularında Risale-i Nur’un içtimaî ve sosyal problemlere bakış açısı ve sunduğu çözüm metodları incelendi.

