Yeni Asya Gazetesi Yazar Mehmet Çetin, ''Sırat-ı Müstakimde irade terbiyesi arayışları'' konusunu ele alarak Risale-i Nur penceresinden izah ve değerlendirmelerde bulundu.

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