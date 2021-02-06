"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Yazmak

Yaşar AVCI
06 Şubat 2021, Cumartesi
Yazmanın üç sebebi vardır:

Öğrenmek için yazmak, öğretmek için yazmak ve göstermek için yazmak. Hazır bu üç maddeyi sıralamışken Zübeyir Gündüzalp Abinin okumakla ilgili tesbiti aklıma geldi. Bu tesbitinde şöyle der: “Başkası için okur istifade edemez. Tenkit için okur istifade edemez. Nefsi için okur istifade eder.”

Doktor Kenan Taştan bir seminerinde Yeni Asya Gazetesi’nde beş yıl yazı yazdığını ve bu yazdıklarının kendisinin gelişiminde önemli rol oynadığını söyler.

Bütün bunların ışığında diyebiliriz ki yazmak önemlidir, ama öğrenmek için yazmak. Yazdıklarımızın bizi bir adım ileriye taşımasını istiyorsak göstermek için değil, öğrenmek için yazmalıyız. Bunun sonucu olarak yazdıklarımız bir şeyler öğretecektir birilerine.

Bir gazeteye yazı gönderiyorsak ya da bir internet sitesinde yazıyorsak bunun özellikle bizim gelişimimize katkısı olduğunu varsayarak yapmalıyız.

İşte yazmak fiilini kıymetli kılan yegâne fayda budur bence. Başka sebeplere takılmayalım. Sadece kendi nefsimize hitap ederek, en muhtaç kendimiz olduğumuzu hissederek yazalım, başka muhtaçlara zaten tesir eder.

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Oyalama taktiği

    Dünyada son 24 saat

    UCM'den Filistin'e ilişkin karar

    "Bu restoranı açtığımda kimseyi aç bırakmayacağıma dair Allah'a söz verdim"

    Pekin’deki olimpiyatı boykot edin

    BM’den Myanmar çağrısı: Tutukluları bırakın

    Sosyal medya ticarette güvensiz

    Dışişleri Bakanlığı: Libya ile ilgili gelişmeleri memnuniyetle karşıladık

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 7901 vaka ve 110 ölüm gözlemlendi

    Libya'ya ilişkin tarihi gelişmeler

    ‘Çin’le ticaret anlaşması yapmayın’

    AVM’ler toparlanma bekliyor

    Enflasyonla mücadele maaş artışıyla yapılmalı

    'Bu dili terk edin'
    📷

    Gül kokulu şehir: Isparta

    Bir Filistinli daha Yahudi işgalci saldırganlar tarafından şehit edildi

    Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

    Tuz Gölü havzasında keşfedildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Oyalama taktiği
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İman hizmeti ve hürriyet-adalet mücadelesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Dini, siyasetin elinden kurtarmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Ney der: Hu...
    Cevher İLHAN

    “Virüs iktidar partisi kongrelerinde bulaşmıyor!”
    Faruk ÇAKIR

    Hem yeni, hem anayasa!
    Yasemin YAŞAR

    Boğaziçi protestoları aynasında hürriyet kavramı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Duygu, idrak/algı, marifet” ve kalb

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.