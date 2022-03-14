Adıyaman - Çelikhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.38'de Çelikhan ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7,06 kilometre derinlikte ölçüldü. AA

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.