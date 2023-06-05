Amasya'dan üzücü haber

Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat Ekşi, Zilal Şahin ve eşi Serkan Şahin 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Şahin, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat Ekşi ve Zilal Şahin araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Su altı arama kurtarma ekipleri Murat Ekşi'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu.

Zilal Şahin'i arama çalışmaları sürüyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığının yaptığı uyarılara paralel olarak Amasya genelinde yaşanan ve yer yer metrekarede 40 kilogramı aşan yoğun yağışlar alındığı söyledi.

Yağışlar sonucu kent genelinde ani taşkınlar yaşandığını anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Merkez ilçemize bağlı Kızılkışlacık köyümüzde, piknik için bulunan Murat Ekşi, Zilal Şahin ve Serkan Şahin adlı vatandaşlarımız araçlarıyla birlikte sel sularına kapılmış, Serkan Şahin selden kendi imkanlarıyla kurtulmuştur. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri sevk edilmiş olup, Sabahın erken saatlerinde ise bizzat şahsımın nezaretinde içinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı su altı arama ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığı AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince çalışmalara tekrar başlanmış ve bu çalışmalar sonucu Murat Ekşi adlı vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Zilal Şahin adlı vatandaşımızı bulmak için ekiplerimizin yoğun arama çalışmaları halihazırda sürmektedir." dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün haftalık hava tahminleri göz önünde bulundurularak, önümüzdeki 5 gün boyunca il genelindeki bazı bölgelerde yer yer yoğun ve sağanak yağışlar beklendiğini aktaran Şahin, "Halkımızca su baskını, sel, yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını önemle rica ediyoruz." dedi.