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15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Ankara'da kamu mesai saatlerinde düzenleme yapıldı

15 Nisan 2021, Perşembe 14:22
Ankara Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerini, 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 olarak belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla, kaymakamlar ve Valiliğe bağlı kurum amirlerinin, kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapabileceği aktarıldı.

Valilik birimlerinde çalışan personelin durumları değerlendirilerek, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan hamile çalışanlar, süt izni kullanalar ile engelli çalışanlar, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personel, sağlık personeli hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.

Ancak bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir. Ayrıca ilimizde mesai saatleri 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 arasında uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

AA

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