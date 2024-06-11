Antalya'da bungalov evler yandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde turistik işletmede çıkan yangında çok sayıda bungalov ev zarar gördü.

Yazır Mahallesi'nde Olympos Antik Kenti yakınındaki Kadir Kaya'ya ait "Kadir'in Ağaç Evleri" adlı turistik işletmedeki bungalov evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerce bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yaklaşık 10 saatir elektrik enerjisi verilemeyen bölgede, TEDAŞ ekipleri onarımlara başladı. Yangının saat 03.00 sıralarında elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı iddia edildi. Ekipler yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için incelemelerini sürdürüyor. Yaklaşık 15 yıl önce çıkan yangında da işletme zarar görmüştü. AA

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