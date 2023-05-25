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25 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Antalya'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralandı

25 Mayıs 2023, Perşembe 17:56
Antalya'nın Serik ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Otel personelini taşıyan Turay Koşar yönetimindeki 07 AGZ 977 plakalı servis midibüsü, Serik ilçesi D- 400 kara yolu Dörtyol kavşağında İlker Özdemir idaresindeki 42 EEM 98 plakalı otomobille çarpıştı.

 

Kazada servis midibüsündeki 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen midibüsteki otel personeli ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol midibüsün kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

AA

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