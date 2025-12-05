Adalet talebi halkın gündemine girdi

Panorama TR’nin Kasım 2025 verilerine göre; adalet, vatandaşın en acil çözüm beklediği alan oldu; şikâyetler ilk kez yüzde 80 bandına yaklaştı. Yargıya güvensizlik ve siyasî davalara ilişkin algı, seçmenin rahatsızlık düzeyini artırdı.”

Panorama TR’nin Kasım 2025 verilerine göre; adalet sistemine ilişkin şikayetler ilk kez yüzde 80 bandına ulaştı. Şirketin direktörü Hatem Ete, “İki yılda seçmen davranışında değişim oldu. Eskiden listede ekonomi ve terör öne çıkarken artık ‘adalet’ kavramı en acil çözüm beklediği alanlardan biri haline geldi. Yargıya güvensizlik ve siyasî davalara ilişkin algı, seçmenin rahatsızlık düzeyini artırdı” dedi.

Panorama TR’nin Kasım 2025 verilerini değerlendiren Hatem Ete, Medyascope yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ete, adalet kavramının artık vatandaşlar için en acil çözüm beklenen konu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “İki yılda seçmen davranışında değişim oldu. Eskiden listede ekonomi ve terör öne çıkarken artık ‘adalet’ kavramı en acil çözüm beklediği alanlardan biri haline geldi. Yargıya güvensizlik ve siyasî davalara ilişkin algı, seçmenin rahatsızlık düzeyini artırdı.”

‘Kararsız’ görünen kitle belirleyici olacak

Son anket sonuçlarına göre; CHP ile AKP arasındaki yarış başa baş sürüyor. Ancak ilk seçimde eskiden iktidarı destekleyen ama bugün ‘kararsız’ görünen kitle belirleyici olacak. 26 ilde toplam 2 bin 500 kişiyle yürütülen ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP % 36.2, AK Parti % 34.8 seviyesinde görünüyor. Türkiye’nin gidişatından memnun olmayanların oranı yüzde 70. Ekonomi dışında artık adalet de seçmenin en acil çözüm beklediği alan oldu.

Seçim atmosferi sertleşirse...

Ete, “19 Mart sürecinin ardından ana muhalefetin maruz kaldığı baskılar sebebiyle kararsızlarda duran CHP’liler büyük oranda geri döndü. Kararsızlar dağıtılmadan iki partinin toplam oyu yüzde 50’yi bulurken, dağıtım sonrası oran yüzde 65-70’e kadar çıktı. Bu durum diğer partilerin hareket alanını daraltıyor. Ayrıca kararsızlar giderek artıyor ve bu kitle büyük ölçüde eski AK Parti seçmeninden oluşuyor. Söz konusu grup muhalefete yönelmiyor. Daha çok sandığa gitmemeyi ya da beklemeyi tercih ediyor. Seçim atmosferi sertleşirse geri dönüş ihtimalleri var” dedi.