"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Aşırı sıcak günler devam edecek

13 Ağustos 2025, Çarşamba 07:09
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek." dedi.

Yağışların 3-4 gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Çelik, sıcaklıkların Ankara’da 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

    Aşırı sıcak günler devam edecek

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov

    YKS tercih sürecinde son gün

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?

    Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 48,3'e kadar düştü

    Fransa-Charente'de 200 hektar ormanlık alan zarar gördü

    Karadağ uluslararası yardım talep etti

    Hac kaydını yenilemeyenler Hac kurasına katılamayacak

    Balıkesir'de 786 artçı sarsıntı kaydedildi

    Arjantin'deki insan hakları örgütleri: Netanyahu, Arjantin ziyaretinde tutuklansın

    Enflasyon kitap sektörünü de vurdu: Yayınevleri ve sahaflar zorda

    'Çiftçi batıyor ama ses çıkaran yok'

    Seçim güvenliğini tehlikeye atmayın

    AYM: Göreve dönen KHK’lılar tazminat alabilir

    Manisa, Çanakkale ve İzmir'e müdahale devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi
    Genel

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"
    Genel

    Aşırı sıcak günler devam edecek
    Genel

    YKS tercih sürecinde son gün
    Genel

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov
    Genel

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı
    Genel

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?
    Genel

    Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.