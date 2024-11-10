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10 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Barajlar alarm veriyor

10 Kasım 2024, Pazar
Marmara Bölgesi’nde bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk 15 ay sonra yüzde 30’un altına düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Kasım’da yüzde 31,32 olan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 29,92’ye geriledi.

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 31,88, Terkos’ta yüzde 39,58, Sazlıdere’de yüzde 41,29, Alibey’de yüzde 6, Büyükçekmece’de yüzde 31,95, Ömerli’de yüzde 35,96, Darlık’ta yüzde 31,91, Elmalı’da yüzde 51,61, Pabuçdere’de yüzde 7,73 ve Kazandere’de yüzde 8,64 ölçüldü. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 259 milyon 87 bin metreküp seviyesinde kaldı. Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen’den 2024’te 404 milyon metreküp su alındı.

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