Başörtülü vekillerimiz mutlaka olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KARAR gazetesini ziyaret ederek Türkiye’nin siyasî gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, partisinin gelecekteki Meclis grubunda mutlaka başörtülü milletvekilleri bulunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Benim kuşağımdaki CHP’lilerin başörtüsüyle sorunu yok. Sokaktaki seçmene, örgütlere bakarsanız başörtülü üyelerimiz artık hiç az değiller. Hiç ummadığınız yerde, zamanda, konumda başörtülü seçmenlerimiz, üyelerimiz var. İyiye gidiyor. Gelecek CHP grubunda başörtülü vekiller mutlaka olacak.” Haber Merkezi

