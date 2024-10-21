Bu gidişle pamuk çiftçisi kalmaz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk fiyatlarının hak ettiği değeri bulmadığını belirtti.

Bayraktar, “Böyle giderse sektör önümüzdeki sezon pamuk üretecek çiftçi bulamayacak. Son yıllarda fiyat açısından zor durumda kalan üreticilerimiz bu yıl maliyetini karşılayacak ve makul bir kar payı ile fiyatların revize edilmesini bekliyor. Üreticilerimiz bu sezonda ürününü yok pahasına satmasın” dedi. Pamuğun sanayi ürünü olmaktan çıkarılması, Gümrük Birliği anlaşmalarının revize edilmesi, pamuğun tarım ürünü olarak işlem görmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Pamuk bir sanayi ürünü değildir, tarım ürünüdür. Gümrük Birliği Anlaşması revize edilmeli, pamuk tarım ürünü olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu. İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 274

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.