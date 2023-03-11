Deprem sonrası anlayışlar değişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler bir kez daha yaşadığımız yerlerin ne kadar sağlam olduğuna çevrildi. Muhtemel bir depreme evlerinde yakalanmak istemeyenlerin ilk tercihi karavan.

Türkiye, 6 Şubat’taki depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yaklaşık 400 kilometrelik bir alanda 11 ili ve 13 milyondan fazla kişiyi doğrudan etkileyen afetin ardından en önemli konulardan biri de yaşadığımız alanların ne kadar sağlam olduğu… İstanbul başta olmak üzere bulundukları şehirlerde yeni konutlara, müstakil yapılara maddi açıdan gücü yetmeyen ya da yeni dönemde bina, site gibi kalabalık yerlerde yaşamak istemeyenlerin ilk baktıkları yer karavanlar oluyor.

1999 depremi karavana bakış açısını değiştirdi

Türkiye’nin en modern karavan üretim tesislerinden biri olan Hotomobil’in Genel Müdürü Pınar Kamçı, uzun yıllardır otomotiv sektörünün içinde. Biz her ne kadar karavanı ‘gezi/tatil’ gibi etkinliklerle bir düşünsek de aslında durum pek de öyle değil. Türkiye’de karavan konusunda en büyük kırılmanın 1999 Marmara Depremi’nde yaşandığını anlatıyor Kamçı. O döneme kadar ülkemizde 250-300 civarında karavan olduğuna vurgu yapıyor. Onların da gezen, istedikleri yerde konaklayan daha çok ‘tatilci’ olarak adlandırabileceğimiz kişilerce kullanıldığını dile getiriyor. Marmara Depremi’nin ardından karavan talebi bir anda arttı ve sektör kısa zamanda on binli rakamlara ulaştı.

Koronayla beraber yeni bir dönem başladı

Kamçı’nın üzerinde durduğu bir diğer mesele de herkesin bir şekilde kalabalıktan uzak kalmaya çalıştığı koronavirüs dönemi. Pandemide de karavan talebinde ciddi bir sıçrama oldu. Bizim asıl merak ettiğimiz konu ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin sektöre nasıl yansıdığı… Pınar Kamçı’ya göre son depremler karavan sektörü için yeni bir kırılmaya işaret ediyor. “Depremin ilk gününden bu yana talep o kadar arttı ki sektördeki tüm firmalar tam kapasite üretime başladı.” diyor. Konaklama ve ulaşım ihtiyacını tek platformla çözen karavanlar şu sıralar oldukça popüler.

“Böyle dönemlerde karavanlar için özel teşvikler verilmeli”

Türkiye’de 2019 Kasım itibarıyla 14 karavan üreticisi varken bu sayı pandemiyle birlikte 1400’ün üzerine çıktı. Sektör bir anda büyüdü ancak teşvikler konusunda halen sıkıntılar var. Pınar Kamçı, özellikle doğal afetlerden sonra devletlerin bu tür araçlar için farklı yaklaşımlar sergileyebildiklerini söylüyor. Mevcut vergilendirmeden örnekler verip, beklentilerini de şöyle anlatıyor: “Devlet desteği her sektörde olduğu gibi hem bu işi yapan firmalara hem de karavan almak isteyenlere yönelik olabilir. Bugün Türkiye’de ticari bir araç aldığınız zaman yüzde 4 araç vergisi ödüyorsunuz. Ancak motokaravan almak isterseniz vergi bir anda yüzde 45’e yükseliyor. Karavan tercihinin en önemli sebeplerinden biri de kolay ve hızlı bir şekilde konaklama imkanı verebilmesi. Karavan için bankaların bu yönde bir desteği yok. Belki de devlet desteğini burada görebilirsek, en azından önümüzdeki yakın dönem için ‘karavan kredisi’ gibi seçenekler masaya gelebilirse çok yerinde olur.”

(TRT Haber)