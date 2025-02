Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu İstanbul geçen hafta yılın en soğuk günlerini yaşadı. Hissedilen hava sıcaklığı sabah saatlerinde -7’leri gördü.

Dondurucu soğuğa rağmen Beylikdüzü’ndeki Et ve Süt Kurumu mağazasının önündeki kuyruklar da Ramazan’ın yaklaşmasının etkisiyle uzadıkça uzadı. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Et ve Süt Kurumu mağazası, piyasanın yaklaşık yarı fiyatına et satışı gerçekleştiriyor. Her gün sınırlı miktarda satışın yapıldığı mağazadan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı ete ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruk oluşturuyor.

İstanbul - Anka