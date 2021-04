En yakıcı sorun gençlerin işsizliği

Cumhurbaşkanının “Kalite noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç, iş bulur” tesbitine itiraz var: “Genç işsizliğinin yüzde 40’ı aştığı bir ortamda gençlere deniyor ki iş bulamıyorsan bu senin suçun.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Cumhurbaşkanı’nın üniversite mezunlarının işsizliğine ilişkin soruya verdiği “Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç, iş bulur” cevabına, “Türkiye’nin gerçeklerinden, gençlerin halinden bihaber oldukları o kadar ortada ki. Genç işsizliğinin yüzde 40’ı aştığı, yüzbinlerce üniversite mezunu gencin ailesinden harçlık almak zorunda bırakıldığı bir ortamda gençlere deniyor ki iş bulamıyorsan bu senin suçun” cevabını verdi.

“Bu ülkede yüksek lisans mezunu genç baklavacıda çalışıyor, tersanede boyacılık yapıyor. Atanamayan Türkçe öğretmeni tezgah başında, fırında ekmek satıyor. Mühendis bir genç günde 12 saat çalışıp 40 lira alıyor” diyen Adıgüzel, “KPSS birincisi gençlerin mülâkatta elendiği bir ülkede, siz hangi kalifikasyondan bahsediyorsunuz?” diye sordu.

“ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK YETMİYORSA”

“Madem üniversite mezunu olmak kalifiye olmaya yetmiyor, neden her ile bir üniversite açtınız?” diye soran Adıgüzel, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin bugün en can yakıcı sorunu genç işsizliğidir. Türkiye’de geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 41. Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonu aşmış. Gençler ‘2 üniversite bitirdim, ailemi geçindirmek için pazarda yumurta satıyorum’ diye isyan ediyor. 20 yıl önce üniversite mezunu olmak bu ülkede itibar görür, aileler çocuklarını diploma almaları için teşvik ederdi, bugün ise artık aileler çocuklarına üniversite okuma, meslek edin nasihatleri veriyor. Her ile bir üniversite, her ilçeye bir fakülte açıp tabela üniversiteleri ile övünenler ise, iş isteyen gençlere, iş bulamıyorsan bu senin suçun, senin eksikliğin deyip her konuda olduğu gibi bu konuda da sorumluluğu üstünden atıyor. Eğer bu ülkede üniversite mezunu olmak, iş bulmaya yetmiyorsa bunun sorumlusu gençler değil, 19 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasi iktidardır. Demek ki sizin eğitim politikalarınız, planlamanız gençlere bir gelecek vaat etmiyor.”