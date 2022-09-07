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7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İzmir - Bornova'daki yangın kontrol altına alındı

07 Eylül 2022, Çarşamba 08:00
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 7 helikopter, 2'si amfibi olmak üzere 4 uçak, 25 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanda hasar oluştu.

Yangının, bir vatandaşın arılarını dumanla sakinleştirmek için körükte ateş yaktığı esnada çıktığı belirlendi. Bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ahır tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangında 1 evin çatısında küçük çaplı hasar oluştu, binanın yanında bulunan ATV olarak tabir edilen motosiklet, salıncak ve bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yine bir ahırdaki 30'a yakın koyun, 6 büyükbaş ve tavuklar olma üzere yaklaşık 50 civarı hayvan alevlerin gelme durumuna karşılık tahliye edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 16.06'da çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildiği bilgisini paylaştı.

"Bu gece nöbetteyiz"

Yangının olduğu alanda evi bulunan Gökhan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin yükselmesiyle bütün komşuların canla başla yangına müdahale ettiğini söyledi.

Orman ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarına katıldıklarını anlatan Özer, "Sağ olsun köyden traktörler geldi. Herkes burada ilgileniyor. Burada bir ahırımız var. 30-40 tane koyunumuz var. Büyükbaş hayvanımız var, tavuğumuz var. Onların canını kurtardık. Burada olmayan komşularımızın evlerini kurtardık. Çatısı yandı ama evin içinde bir zararı yok. Kırdık kapıyı içeri girdik. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda evlerimizle ilgili bir sıkıntı yok. Can kaybı yok, en önemlisi buydu." dedi.

Sevgi Özer ise alevlerin bir anda evlerine doğru geldiğini belirtti.

Rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü aktaran Özer, "Elimizde kovalarla, hortumlarla söndürmeye çalışıyoruz. Çünkü evim yanmak üzereydi. Komşumun çatısı yandı. Evimiz zarar görmede, en önemlisi hiç hayvanlara zarar görmedi ama ağaçlar yandı. Şimdi ağaçları soğutmaya çalışıyorum. Bu gece nöbetteyiz. Sabaha kadar ağaçları ve evimizi korumaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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