İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?

İzmir'in Buca ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken; Uşak Banaz'daki yangın büyük oranda Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'daki yangınlar ise tamamen kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Alevlere karşı yeşil vatanı savunmayı aralıksız sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle Çanakkale Merkez ile İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Buca'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile vatandaşlar da yangını kontrol alma çalışmalarına destek oluyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesini ziyaret ederek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için 14 uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda farklı havalimanlarına yönlendirildiği, 8 geliş ve 19 gidiş seferinde ise gecikme yaşandığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.

Uşak Banaz'daki yangın büyük oranda kontrol altında

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Yenice ile Paşacık köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 7 helikopter, 17 arazöz, 12 ilk müdahale aracı ve 3 iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı.

Ekiplerin karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yanan alanlar havadan dron ile görüntülendi.

Osmaniye'de tarladan zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlada çıkıp zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akdam köyü yakınındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 3 helikopter, 1 söndürme uçağı ile arazözler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

3 helikopter, 1 uçak, 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 250 personelin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Hamdolsun yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Başta kahraman orman teşkilatı personelimiz olmak üzere, kahraman jandarmamıza, özel idaremize, Kadirli, Sumbas ve Mehmetli belediyelerimize, kahraman pilotlarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma İlçesi Turgutalp Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarında özveriyle görev yapan orman kahramanlarımıza ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Soma." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yangına ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, orman yakınında spiral makinesiyle demir keserken yangına neden olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.

Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı

Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinesiyle müdahalede bulunuldu.

Yangında, dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi de tedbiren deniz ve kara yoluyla tahliye edildi.

Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam etti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacı ilçesi Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını arazözlerle sürdürdü.

Yangın ile mücadeleye polis teşkilatı da destek verdi

Kepez beldesinde dün başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla mücadele çalışmalarında, Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul ve İzmir'den polisler görev aldı.

Polis ekipleri, Güzelyalı'daki yazlıklarda yaşayanların tahliyesine destek oldu. Ekipler, TOMA ile alevlerin sardığı evlerde ve ormanlık alanlarda söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangınla mücadele çalışmalarında, 5 il emniyet müdür yardımcısı, 20 şube müdürü, 65 rütbeli personel, 19 TOMA, 87 çevik kuvvet personeli ile 36 personelden oluşan 12 asayiş şube resmi ekibi, 18 personelden oluşan 6 asayiş şube sivil ekibi, 42 personelden oluşan 14 trafik ekibi, 152 personelden oluşan 10 adli birim sivil ekibi ve 5 motorlu trafik ekibi görev yaptı.

Çanakkale'de alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı

Kepez beldesinde dün başlayan ve tamamen kontrol altına alınan yangınla mücadele çalışmaları sürerken, alevlerin yol açtığı hasar da gün yüzüne çıkıyor.

Çınarlı köyünde iki katlı 100 binanın yer aldığı bir sitedeki yapıların 10'u kullanılamaz hale gelirken, 41'i ise hasar gördü. Site içerisinde park halinde bulunan 7 araç ise tamamen yandı.

"Tavuklarımla arılarıma hala çok ama çok üzülüyorum"

Yaşadıklarını anlatan site sakinlerinden Hayri Çamurcu, dün öğle saatlerinde ikametlerine 3 kilometre uzaklıkta başlayan yangının rüzgarla beraber kısa sürede evlerine kadar ulaştığını söyledi.

Yangınla beraber siteyi tahliye etmeye çalıştıklarını anlatan Çamurcu, şöyle konuştu:

"Sitemizin tahliyesi sırasında maalesef bazı trafik sıkışıklıkları yaşandığı için hem insanlarımızın hem de arabalarımızın çıkışında sorun yaşandı. Bu sıkışıklık sırasında ateş aniden sitemizin içine girince insanlar arabalarını bıraktılar ve bireysel olarak kaçmak zorunda kaldı. Bu trafik sıkışıklığı sonucunda çok sayıda araç kullanılamayacak kadar yandı."

Çamurcu, yangın sırasında sitenin içinde olduğunu ve kendi imkanlarıyla müdahale ederek evinin çatısını söndürdüğünü bildirdi.

Kümesindeki 35 tavuğunun da yangında telef olduğunu aktaran Çamurcu, şunları kaydetti:

"Yine ormanın bir kenarında kovanlarım vardı. Dolayısıyla evimi çabalarımla kurtardım ama kümesi, arabamı ve arılarımla tavuklarımı kurtaramadım. Arabamın yanmasına hiç ama hiç üzülmedim ama tavuklarımla arılarıma hala çok ama çok üzülüyorum. Çünkü onlar canlılardı, masumlardı ve bu konuda hiçbir günahları yoktu."

"Çocukları, eşyaları ne varsa onu yanıma aldım"

Evdeyken eşinin uyarısıyla yangını fark ettiğini anlatan site sakinlerinden Ali Kiraz da yangının saniyeler içinde büyüdüğünden bahsetti.

Çocuklarıyla evden çıktıklarını ifade eden Kiraz, şöyle devam etti:

"Hemen çocukları, eşyaları ne varsa onu yanıma aldım. Ana yola çıkacaktık, ana yol kapalı. Her taraf araç dolu. Bu sefer zeytin ağacı tarlası içine daldım. Orada arabayı park ettim. Sürülü bir yer olduğu için zeytin ağaçları arasına koydum. Böyle 5-6 tane daha araç vardı. Onları park ettik. Çocuklarımızı aldık, yürüyerek ana yola, İzmir yoluna çıktık."

Kiraz, yaklaşık 1 saat sonra alevlerin yükseldiğini aktararak, "O kadar süratli gelişiyor ki anlatılamaz, saniyelerle ilgili bir olay. O kadar hızlı gelişiyor yangın. Her taraf uçaklar ama sert bir rüzgar var ki yapılması gereken çok fazla bir şey yok." dedi.

İzmir Karaburun'daki yangın kontrol altında

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı.

Antalya Kepez'deki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.