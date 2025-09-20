Bu tesisler hepimizin

Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri’nde yediden yetmişe herkese hitap eden, her gönlü memnun eden piknik programı düzenlendi. Piknikte tesislerin tüm Türkiye’ye ait olduğu vurgulandı.

TEKİRDAĞ YENİ ASYA - LÜTFİYE KEF

Tekirdağ Yeni Asya Temsilciliği, sosyal komisyon ve gençlerin yardımı ile, Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri’nde, geçtiğimiz 7 Eylül Pazar günü piknik programı gerçekleştirildi. Programa, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne il ve ilçelerinden ve Eskişehir’den yaklaşık 200 kişi katıldı. Kahvaltı ile başlayan program, eğlenceli aktivitelerle devam etti. Çocuklar için futbol sahasında penaltı atışları, halat çekme, çuval yarışması, ip atlama gibi etkinliklerle zaman dolu dolu geçti. Çocukların şen halleri pikniğe renk kattı. Ortamın ahengi huzuru yaydı.

Kalplere uhuvvet yağdı

Yeryüzüne rahmet yağdı; kalplerde, ihlas, samimiyet, uhuvvet, muhabbet, iman nuru yeşerdi. Kur’an tilavetinin ardından öğle namazı kılındı. Tekirdağ’dan Erdoğan Orhan, Risale-i Nur Külliyatından 23.Söz’ün 3. noktasını, iman bahsini okudu. Okunan dersin ardından yemek ikram edildi.

Çorlu’dan Mehmet Aksoy, gençlerin, hatta çocukların, bebeklerin de güzel vakit geçirmesine imkan tanıyan, böyle kapsamlı bir pikniğin Trakya’da ilk olduğunu belirtti. Geleneksel hale getirilmek istenen pikniğin kapılarının tüm Türkiye’ye ve yediden yetmişe her yaş grubuna açık olduğunu aktarıldı.

İman karanlıklara nur olur

İmandan, insandan ve tevekkülden bahseden Erdoğan Orhan, “İnsan başıboş yaratılmadı. İnsanı mükemmel bir varlık olarak yaratan, kâinatı insan için yaratan, nebatatı ve hayvanatı insanın hizmetine sunan Allah, insandan bir şey istemeyecek mi? İnsan yaratıcısını bulmak ve O’na inanmak mecburiyetinde. Bütün mesele iman. Hayatımızdaki karanlıklara iman nur oluyor.

Her şeyin O’nun tarafından verildiğine inanmazsak karanlıklar içinde boğuluruz. Başına gelen hadiselerden kurtulaamıyorsan iman problemi, zaafiyet var demektir. Bediüzzaman Said Nursînin anlaşılmamasının sebebi, iman zaafiyetidir” dedi.