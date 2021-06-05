Mayıs ayında yağışlarda büyük azalma

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, mayıs ayında Türkiye genelinde yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 56, bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 66 düştü.

Yağışlar, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya çevreleri, İstanbul'un batısı, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun'un sahil kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise altında gerçekleşti.

Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlardaki azalma 80'leri aştı. Mayıs ayında il bazında en fazla yağış Düzce'de, en az yağış Muğla'da kaydedilirken, en fazla düşüş yüzde 98 ile yine Muğla'da yaşandı.

Yağışlı gün sayılarının Güney Ege, Antalya'nın batısı ve doğusu, Hatay'ın güneyi ve Gaziantep çevrelerinde 1 güne kadar düştüğü gözlemlendi. Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında yağışlı gün görüldü.