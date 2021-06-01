01 Haziran 2021, Salı 13:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’ın Antakya ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi.
Akşener’in “Müşterinin alım gücünün çok düşük olduğunu söylüyor esnaf, sizde de öyle mi?” sorusuna bir ayakkabı satıcısı, “Müşteriyi görsek soracağız da müşteri yok şu anda” diye yanıt verdi. Bir esnaf, “Beni en çok meselâ şu 17 gün kapatıldı. Bir lira yardım alamadık. Bana kimse bir şey söylemiyor. Bana kimse televizyona çıkıp bir şey diyemedi ki ‘Esnaf arkadaşım senin sıkıntıların var mı yok mu?’ Bunlar beni üzdü” ifadelerini kullandı.
Ankara / Hatay - anka
Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.