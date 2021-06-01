İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’ın Antakya ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi.

Akşener’in “Müşterinin alım gücünün çok düşük olduğunu söylüyor esnaf, sizde de öyle mi?” sorusuna bir ayakkabı satıcısı, “Müşteriyi görsek soracağız da müşteri yok şu anda” diye yanıt verdi. Bir esnaf, “Beni en çok meselâ şu 17 gün kapatıldı. Bir lira yardım alamadık. Bana kimse bir şey söylemiyor. Bana kimse televizyona çıkıp bir şey diyemedi ki ‘Esnaf arkadaşım senin sıkıntıların var mı yok mu?’ Bunlar beni üzdü” ifadelerini kullandı.

Ankara / Hatay - anka