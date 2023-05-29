Rekor sıcaklıklar görülebilir

El Nino etkisi günden güne kendisini daha fazla hissettiriyor. Peki bizi nasıl bir yaz bekliyor? Hava sıcaklığı artacak mı yoksa yaz günleri yağışlı mı geçecek. Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yaz neden gelmiyor, yoksa mevsimler mi kaydı?

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İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, mayıs ayında yaşananların sebebini yaklaşık 1,5 ay önce başlayan El Nino’nun etkisine bağlıyor. Özdemir, önümüzdeki aylarda hava durumunun nasıl seyredeceğini ise şöyle anlatıyor:

“Dünyadaki meteoroloji teşkilatlarının modellerine baktığımızda yazın Kuzey Avrupa’da yüksek basıncın etkisi görülecek ve kurak olacak. Yani Kuzey Avrupa dediğimiz kesimde yer alan İskandinav ülkelerinde ve Rusya’da... Ancak Güney Avrupa tarafının yağışlı geçeceği öngörülüyor. Modellere göre bu yaz biraz daha yağışı fazla alacağız. Kışın yeteri kadar yağış alamadık ama El Nino nedeniyle yağışlarımız biraz daha fazla olacak gibi görünüyor. Haziran ayında mevsim normallerinin biraz altında sıcaklar olacak. Yağışların da iç kesimlerde oluşacağı öngörülüyor.”

Ancak bu noktada süper hücreye dikkat çeken Dr. Özdemir, “Bu yaz süper hücreyi bütünsel anlamda her yerde değil, ilçe veya mahalle bazında görebiliriz. Bu yazın biraz daha yağışlı geçeceğini düşünüyoruz” diyor.

Farklı olaylar var

İklim değişikliğiyle birlikte dünyada meydana gelen farklı olaylar var. Pasifik Okyanusu’ndaki küresel anlamda etkili olan El Nino da bunun bir parçası. Yaklaşık 1-1,5 ay önce başlayan El Nino, Peru’nun batı kısmındaki rüzgarların farklılaşmasına, su sıcaklığındaki farklı değişimlere, hava basıncındaki değişikliklere ve bununla birlikte tayfunların oluşmasına neden oluyor. Şöyle konuşuyor Dr. Özdemir: “Mesela bazı bölgelerde çok kuraklık yaşanıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün El Nino’yla ilgili yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki aylarda görülmemiş rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki bunu o bölgeler için söylüyor. Sistemleri incelediğimizde Kuzey Avrupa yüksek basınç etkisinde kaldığı için yazın kurak geçeceğini düşünüyoruz. Açıklamaya göre Güney Avrupa yazın mevsimsel yağışların yanı sıra daha kuvvetli yağış alacak ve daha serin olacak. Tabii bu bir olasılık. Ancak tutma olasılığı yüzde 80. Kışın yaşayamadığımız yağışlı dönemi, mayısta biraz gördük. Haziranda ayında da göreceğiz. Temmuz ayı sıcak ve kurak geçecek. Ağustosun ikinci yarısı ise yağışlı ve rüzgarlı olacak. İç Anadolu Bölgesi’nde süper hücrelere karşı dikkat edilmesi lazım. Ani sel, kuvvetli yağış, dolu, fırtına veya hortum görme ihtimali yüksek olacak.”

TRT Haber