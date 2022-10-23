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23 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

İklim krizinden ne haber?

Faruk ÇAKIR
23 Ekim 2022, Pazar
Var mı yok mu tartışması yapılmakla birlikte, dünyanın bir ‘iklim krizi’ ile karşı karşıya olduğu artık inkâr edilemez durumda. Esas mesele bu krize karşı nasıl tedbir alınacağı noktasında düğümleniyor.

Dünyayı etkileyen bir kriz, ‘haberciler’in de gündeminde. Nitekim, Anadolu Ajansının (AA), iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumunun “Sürdürülebilir Kalkınma için Temiz Enerji” oturumuna, Hırvat Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Majda Tafra Vlahovic, AP’nin Küresel İklim ve Çevre Editörü Peter Prengaman ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan konuşmacı olarak katılmış. (AA, 20 Ekim 2022)

Uluslararası haber ajansı Associated Press’in (AP) Küresel İklim ve Çevre Editörü Peter Prengaman, iklim değişikliğinin çok yönlü bir hikâye olduğunu ve çok sayıda faktörü etkilediğini belirtip şöyle demiş: “Bir kasırga olduysa ordayız, bir boru hattı patladıysa oradayız ve tüm bunların haberlerini halka iletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda uzmanlara yer vermeye çalışıyoruz. İklim değişikliği çok karmaşık bir konu ve farklı boyutları olan bir konu, bunlara eşit bir şekilde yer vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullanmış.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan da en temel kaynakların iklim değişikliği nedeniyle yok olduğunu ve iklim krizinin çözümünün küresel olması gerektiğini belirtmiş. Sıfır Atık Projesi’ne başlandığında geri dönüşüm katı atık oranının yüzde 13’lerde olduğuna dikkati çeken Karahan, bu çalışmayla geri dönüşüm oranının yüzde 27,2’ye çıktığını aktarmış. Karahan, yine bu projeyle, yılda ortaya çıkan 35 milyon ton atığın yüzde 27’sinin geri dönüşüme kazandırıldığını söyleyerek, 2023’ün sonuna kadar bu oranı yüzde 35’e çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatmış. 

Hırvat Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Majda Tafra Vlahovic ise dünya çapında yaşanan felaketlere örnekler vererek, “Seferberliğe geçmemiz lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Farklı kurumlarda, farklı kuruluşlarda, birbirinden haberdar olmayan insanlar bir şekilde gücünü birleştirmeli” ifadesini kullanmış.

İklim krizi ve çevreyi ilgilendiren meseleleri birbirinden ayrı düşünemeyiz. Son zamanlarda daha fazla ilgi gösterilmiş olsa bile, ‘atık’ları değerlendirme konusunda yol olabildiğimizi söylemek kolay değil. Kâğıt, demir, tahta gibi geri dönüştürülmesi ya da yeniden kullanılması mümkün olan şeyleri çok rahat ‘çöp’e attığımız belli. Bazı belediyeler yapıyor olsa da, bütün belediyelerin katıldığı büyük bir ‘geri dönüşüm kampanyası’ açılması gerekir. Yahu, ikinci ya da üçüncü defa kullanılması mümkün olan bir ‘çivi’ ya da bir ‘vida’yı ne hakla ‘çöp’e atabiliriz? Kullanmadığımız bir tahta ya da sunta parçasını bir başkası kullanamaz mı? Belediyeler bu konuda daha fazla istekli ve kararlı olsa kötü mü olur?

Oturduğum binadan misal vereyim: İlçe belediyesi ‘geri dönüşüm’ için ayrı poşet dağıttığı halde, 12 dairelik binada bizden başka bu poşeti alıp da düzenli ‘görü dönüşüm malzemesi’ biriktirmiyor. Yahu, israf etmek bu kadar kolay mı? Yazık değil mi çöpe giden kâğıtlara, demir parçalarına, plastiklere?

“İklim krizi”ni kriz olmaktan çıkarmak da dolaylı olarak ‘ilgi’ ve ‘bilgi’ye bağlı olsa gerek...

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