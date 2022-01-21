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21 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Sağlıkta şiddet güvenlik problemi

21 Ocak 2022, Cuma 22:14
Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, tırmanışa geçen şiddet vakalarına isyan etti.

Her branş ve görevden sağlık çalışanının şiddetle burun buruna olduğunu belirten Akarken, “Sağlıkta şiddet memleketin güvenlik problemi haline geldi ve şiddetten en çok sağlık sistemi yara alıyor. Sağlık Bakanlığı, mevcut güvenlik sistemi ile devam edilemeyeceğini farkına varmalı ve harekete geçmelidir. Koruyucu ve önleyici tedbirlerin bir an önce artırılmasını istiyoruz. Şiddet için TCK’ya özel bir madde eklenmeli ve uygulamadaki gevşemeler bir an önce giderilmelidir. Sağlık personeline karşı, zor kullanma veya hakaret yoluyla bireylerin sağlık hizmeti almasına engel olunacak bir suç işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası uygulanmalıdır. Mevzuatın uygulanmasında yaşanan eksiklikler saptanarak gevşemeler engellenmelidir, mesleki  itibarsızlaştırmanın önüne geçilmelidir” dedi. 

Etiketler: sağlık, şiddet, güvenlik problemi
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