Salgın, anneleri de çaresiz bıraktı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, ülkemizde 4,8 milyon annenin açlık sınırının altında yaşadığını söyledi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, tüm dünyada ve ülkemizde her yıl Mayıs ayının 2. Haftası kutlanan Anneler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Ülkemizde annelerin sorunlarının gündeme gelmediğini belirten Çakar, “Salgının yaşandığı ülkemizde işsiz, yoksul, çaresiz anne sayısında artış görülmektedir. Yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten tencere kaynatamayan anneler depresyona ve strese girmektedir. Ekonomik, sosyal sebeplerden ve sorunlardan dolayı, zaten, ülkemizde annelerin önemli bir kesimi ruhsal yönden bunalım yaşıyordu. Yoksulluğun, işsizliğin arttığı salgın döneminde ise bu olumsuz şartlara mahkûm olan annelerin ruh sağlıkları daha da bozulmuştur. Annelerin mutsuzluğunu arttıran ve depresyona iten bir başka sorun ise; meslek, eğitim, yaş ve deneyim olarak gerekli şartları taşıyan evlâtlarının işsiz kalmasıdır” dedi.

Tarihin en zor dönemi

Çakar, “Artık, Anneler Günü şirketlerin karlarını arttırmak için bir rant ve ticarî araç olarak kullanılıp, istismar edilmektedir. Ülkemizde 24 milyon dolayında anne olduğu dikkate alındığında; 4,8 milyon annenin açlık sınırının altında, 14 buçuk milyon annenin ise yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır. Bugünkü şartlarda, özellikle de yaşadığımız salgın döneminde; ülkemizde, hem çalışan hem de çalışmayan annelerin çoğunluğunun mutsuz olduğu anlaşılmaktadır. Bugünkü olumsuz koşullarda; anneler, cumhuriyet döneminin en ağır koşullarını yaşamaktadır. Annelerin yaşadığı, sıkıntı çektiği bu olumsuz ve zor koşullar, sorunlar, haksızlıklar, baskılar sürdürülemez. Bu nedenle, anneleri hasta, umutsuz, mutsuz ve çaresiz bırakan bu düzen değişmek zorundadır.”

İstanbul – Yeni Asya