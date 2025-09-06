8 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı

İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildiği bildirildi. Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. AA

