ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

Hizmet var, huzur var

08 Eylül 2025, Pazartesi
El Aziz (Elazığ), hizmette tebessümlü ağabey ve kardeşlerin bir arada kenetlendiği bir ilimiz. Hedeflerinde genç nesillerin hizmete aktif katılması var.

Elazığ - Mustafa YALÇIN

İl Sekreteri Hasan Yiğitkan kardeşin istişareli davetine icabet ettim. 

Daha öncesinde “Üstadı Anma” programına dahil olmuştum.

Elazığ, hizmette tebessümlü ağabey ve kardeşlerin bir arada kenetlendiği bir ilimiz. Hedeflerinde genç nesillerin hizmete aktif katılması var. Öyle ki 2. dersi sıra ile kendilerine teslim edilmiş bile. 

Oturup tek tek liste yapmışlar;

Esnaflar ziyaret edilecek..

Küskünler dargınlar, kırgınların ayağına gidip muhabbet kurulacak..

Abone çalışmaları tekrar canlandırılacak...

Netice tam başarı, isteyince oluyor demek ki.

Merkez çarşıda terzi Hasan  Argın Ağabeyin dükkânı arı kovanı gibi faaliyette. Biri geliyor biri gidiyor. Risale-i Nur okumaları, ilmî mülahazalar, meslek ve meşrep hep gündemde. 

Böğürtlen çayı ocakta hiç eksik olmuyor. 

30 senedir hiç ara vermeden Yeni Asya Gazetesi dağıtımı il olarak kendi uhdesinde imiş,  bununla iftihar ediyor. 

Aynı zamanda Neşriyat Temsilciliğini de yürütüyor. 

Çevre gezilerinde bizi yalnız bırakmayan Mehmet Uslu kardeşimiz, “Biz ailece (kendi tabiriyle) çoluk- çocuk, damat-torun Nurun hizmetindeyiz elhamdülillah” diyor. 

“Hanımlar hizmette bizden daha aktif, daha ihlâslılar, daha gayretliler” diyerek memnuniyetini de ifade etti. 

Keban Barajı, Harput kalesi, Hulusî Ağabeyin mezar ziyareti, şehir merkezi ziyaretleri ile Elazığ’ı  daha yakînen tanıma fırsatı bulduk. 

O günlerde Elazığ’da misafir olan Latif Salihoğlu Ağabeyin hazırladığı ve dolapta hiç eksik olmayan “Hibiscus”  şerbetine doydum diyemem!

“Seyahat edin, sıhhat bulun” mealindeki Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine istinaden, hem maddî sıhhat, hem de manevî bir huzur ile, GAP Bölgesi Toplantısına katılmak iki araçla Gaziantep iline hep birlikte hareket ettik. 

Fakat..

Terzi Hasan Ağabeyin “Bagajda sizlere sürpriz var” dediği şeyi bir türlü görme şansım olmadı.

Anlaşılan yakın zamanda bir ziyaret daha gerçekleştirmem gerekiyor.

Maşaallah hep neşe dolular. 

Kendi bünyesinde tesanüdün ehemmiyetini tam kavramış bir şehir. 

Mevlâm muhabbetlerini arttırsın. 

Hepsine de teşekkür ediyorum.

Okunma Sayısı: 327
    (*)

