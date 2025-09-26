"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

26 Eylül 2025, Cuma 16:16
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.

Can Holding soruşturmasında 9 şirkete daha kayyum atandı
Devlet içinde güç savaşı var
Can Holding soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.

Şüphelinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddiasında bulunulmuştu.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle aktarılmıştı:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."

Adliyeye gönderilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüpheli Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şöyle aktarılmıştı:

"Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ."

 

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

    BM'de de protesto edilen Netanyahu boş salona konuştu

    UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

    UEFA, İsrail'e men cezasını görüşmek üzere toplanacak - "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

    Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

    Bursa'nın ana barajlarında 12 günlük su kaldı

    Gazze'ye son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendi

    İsrail Yemen'e saldırdı: Ölü sayısı 9'a çıktı

    Microsoft'tan İsrail Savunma Bakanlığına kısıtlama

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

    Gazze, insanlığın imtihanıdır

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

    İİT, İspanya'ya taşınsın!

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın

    İtalya'dan Gazze filosuna eşilk edecek fırkateyn hakkında açıklama

    Sumud'daki Fransız milletvekili Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı "savaş suçu"

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kamuoyuna açıklama
    Genel

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi
    Genel

    İİT, İspanya'ya taşınsın!
    Genel

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor
    Genel

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Uşak Kitap Fuarında
    Genel

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.