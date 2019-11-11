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12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Sıra Murat Dağı’nda mı?

11 Kasım 2019, Pazartesi 17:00
Kütahya ile Uşak sınırında yer alan Murat Dağı’nda altın madeni çıkarılmak isteniyor.

Uzmanlar, maden çalışmaya başlarsa su kaynaklarının kirleneceğini ve en önemlisi Murat Dağı diye bir yerin kalmayacağını söylüyor. Bölgede ilk 2013’de maden arama ruhsatı verildi. Madenci şirket 2014 yılında başladığı sondaj çalışmalarını 2016’da tamamladı. Toplam 260 noktadan örnekler aldı. Altın çıkarmaya karar verdi. Ertesi yıl maden çıkarmak için gerekli olan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı. Bu sırada bölgedeki sivil toplum örgütleri ve meslek odaları bir araya gelerek mücadeleye başladı. Murat Dağı Yok Olmasın Platformu kuruldu. Mayıs 2019’e gelindiğinde artık Murat Dağı’nda ne yapılmak istendiği 551 sayfalık bir ÇED raporunda anlatılıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan rapora göre, maden sahası beş yıl süreyle işletilecek, maden sahasında iki açık ocaktan toplam 101 bin ons altın yani yaklaşık 2 bin 800 ton altın çıkarılacak. Bunun için de günde 450 bin ton cevher işlenecek. 

Dağ, dört nehri besliyor

Ayrıca raporda maden sahasının 1. derece deprem bölgesinde olduğu da belirtiliyordu. DW Türkçe’nin haberine göre, Murat Dağı’nın yok olmasının su kaynaklarının yok olması anlamına geleceğini belirten Murat Dağı Yok Olmasın Platformu’ndan Funda Öz  Akçura, “Su yoksa hayat da yok. Bu dağ dört nehri besliyor. Bu nehirler kirlendiğinde Denizli, Afyon, İzmir, Aydın, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara da bundan olumsuz etkilenecek. Ayrıca tüm Uşak’ın içme ve sulama suyu buradan geliyor. Altın madeni faaliyete başlarsa önce suyumuzu kaybedeceğiz, dağımızı kaybedeceğiz” diyor. Açılan dâvâlara bilirkişi heyeti atandı. Dokuz uzmanın maden sahasında yaptığı inceleme ekim sonunda tamamlandı. Harita, biyoloji, çevre, kimya, hidrojeoloji, jeoloji, maden, orman, ziraat mühendisliği branşlarından uzmanların hazırladığı raporun sonuç bölümünde, yapılmak istenen coğrafyanın madencilik faaliyetine uygun olmadığı belirtiliyor.

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