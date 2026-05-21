"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İnci kefallerinde tatlı sulara göç dönemi

21 Mayıs 2026, Perşembe 11:29
Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden inci kefallerinin akarsu ve derelerde oluşturduğu yoğunluk arttı.

Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde 15 bini aşkın kişinin geçim kaynağı inci kefali, her yıl üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu yolculuğa çıkıyor.

Gölün tuzlu ve sodalı suyundan akarsulardaki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor.

Balık göçünün yoğun yaşandığı Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'na göç eden balıklar, su sıcaklığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla yoğunluk oluşturdu.

Bölgedeki martılar da yağışlarla debileri yükselen dere ve akarsularda daha çok görülen balıkları avlayarak besleniyor.

Muradiye Kaymakamlığı koordinesinde jandarma ve güvenlik korucuları da akarsu ve derelerde sıkı önlemlerle balıkları korumak için çalışma yürütüyor.

"Göç, gece daha yoğun bir şekilde geçiyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, balıkların Van Gölü Havzası için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Birçok canlının inci kefaliyle beslediğini belirten Akkuş, "İnci kefali, havzadaki besin piramidinin temelini oluşturuyor. Balıklar dereye girdiği zaman binlerce martı adeta düğün coşkusu varmış gibi akarsularda toplanıyor ve balık yiyorlar. Geceleri tilkileri bile görebiliriz. Birçok canlının bu bölgede besinini inci kefali oluşturuyor. İnci kefali bu canlıların hepsiyle mücadele ediyor ve hepsini yeniyor fakat insanoğlunu yenemiyor." dedi.

Kaçak avcılıkla mücadelenin önemine değinen Akkuş, şunları kaydetti:

"Bu noktada balığımızı kaçak avcılara kaptırmamamız, sahip çıkmamız lazım. Şu an bulunduğumuz nokta Bendimahi Çayı ana köprü altı. Göç, gece daha yoğun bir şekilde geçiyor çünkü geceleri balık kendini daha güvende hissediyor. Gece akarsuların kenarına geldiğiniz zaman yukarıya doğru adeta balık aktığını görüyorsunuz. Bu noktada 7/24 koruma çalışmalarını yürüten Van İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ediyoruz."

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

