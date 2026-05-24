Çinli şirketler Batılı markaların peşinde

Çinli şirketler, ülke içinde sertleşen rekabet ve yavaşlayan ekonominin etkisiyle yurt dışındaki tüketici markalarına yöneliyor.

Giyimden kahve zincirlerine, spor markalarından lüks tüketime kadar birçok sektörde Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli markalara yönelik satın alma hamleleri dikkat çekiyor. Financial Times’ın aktardığına göre, Çinli şirketler özellikle jeopolitik gerilimlerden daha az etkilenen tüketici ürünleri sektörüne yoğunlaşıyor. Karar’ın haberine göre, Çin bağlantılı ultra hızlı moda şirketi Shein, ABD merkezli sürdürülebilir giyim markası Everlane’i yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. Everlane Üst Yöneticisi Alfred Chang, markanın bağımsız yapısını ve sürdürülebilirlik anlayışını koruyacağını söyledi. Haber Merkezi

