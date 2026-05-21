Yurdun bazı illerinde sağanak yağış

Türkiye'nin çeşitli illerinde sağanak etkili oldu. Bartın'da sağanak sonucu ev ve yolları su bastı.

Bartın'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini artıran sağanak, Muratbey köyünde sele yol açtı. Derelerin taşmasıyla Karabük yolu kısmen su altında kaldı. Kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, köylerdeki bazı evler ile tarım arazilerini de su bastı. Kastamonu'daki sağanak denizin rengini kahverengiye dönüştürdü Kastamonu'da sağanağın etkili olduğu sahil ilçelerinde çay yataklarından gelen çamurlu su, denizin renginde değişime sebep oldu. Kentin önemli akarsularından biri olan ve Abana ilçesinden Karadeniz'e ulaşan Ezine Çayı'nın debisinde son sağanaklarla artış yaşandı. Çay yatağında geniş alana yayılarak denize dökülen çamurlu su, mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu denizin ilçe merkezinde kalan bölümünü kahverengiye dönüştürdü. Denizde gözlenen renk değişimi, dronla görüntülendi. Şanlıurfa Kentte yer yer etkili olan yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şanlıurfa Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada ani yağışla birlikte su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Diyarbakır Kentte sabah saatlerinde başlayan ve gün ortasında şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler yağış sebebiyle zaman zaman kontrollü ilerlemek zorunda kaldı, yayalar da zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.