Türkiye’de 75 saniyede 1 kaza meydana geliyor

Açıklanan verilere göre Türkiye’de 2019 yılında 418 bin 488 trafik kazası meydana geldi. Ölümlü kaza sayısı 2 bin 101, yaralanmalı kaza sayısı ise 172 bin 489 olarak açıklandı.

Türkiye’de 2019 yılında 418 bin trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 286 bin kişi yaralandı. Buna göre ortalama her 75 saniyede 1 trafik kazası oluyor; 110 saniyede 1 kişi de bu kazalarda yaralanıyor. Euronews’deki habere göre ortalama her gün 7 kişi de kaza yerinde vefat ediyor. Hastaneye kaldırıktan sonra vefat edenlerin sayısı buna dahil değil. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı veriler trafik kazalarının boyutunu gözler önüne seriyor. Buna göre 2019 yılında Türkiye genelinde 418 bin 488 trafik kazası yaşandı. Ölümlü kaza sayısı 2 bin 101. Yaralanmalı kaza sayısı ise 172 bin 489.

Her gün 7 kişi kaza kurbanı

Bu kazalarda 2 bin 524 kişi olay yerinde can verdi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat edenlerin sayısı buna dahil değil. 2018 yılında 3 bin 307 kişi kaza sonrası can verdiğinden bu veri de eklendiğinde ölü sayısı çok daha fazla oluyor. 2019 yılındaki kazalarda yaralananların sayısı ise 285 bin 638. Olay yerindeki ölü sayısına bakıldığında her gün ortalama 7 kişi trafik kazalarında ölüyor. Kaza sonrası vefat edenler de eklendiğinde bu sayı 20’ye yaklaşıyor.

Her gün 783 kişi yaralanıyor

Yaralı sayısına bakıldığında durum daha da vahim. Buna göre 2019 yılında her gün 783 kişi trafik kazalarında yaralandı. Bu da saatte 33 kişinin yaralandığı anlamına gelirken yaklaşık 2 dakikada (110 saniye) 1 kişi kazalarda yaralanıyor. Trafik kazalarının sayısına bakıldığında ise 2019 yılında günlük ortalama bin 147 kaza yaşandı. Saatte ortalama 48 trafik kazası meydana gelirken neredeyse her 1 dakikada (75 saniye) kaza yaşandı.