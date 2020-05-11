Umre ücretleri iade edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı.

Vatandaşlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “https://hacumre.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden “Umre Para İadesi Talep Ekranı”na T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru yapabilecek. AA

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