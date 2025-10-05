"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yeni Asya Neşriyat Kocaeli Kitap Fuarında

05 Ekim 2025, Pazar 21:00
Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 15. kez kitapseverlere kapılarını açtı.4-12 Ekim tarihleri arasında açık olan fuarda Yeni Asya Neşriyat, B Salon 207 numaralı stantta okurlarıyla bir araya geliyor.

İZMİT - ALİ DÖNMEZ

Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl da dopdolu programıyla dikkat çekiyor. 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı organizasyonda, 1050 söyleşi, panel ve imza günü düzenlenecek.

Yeni Asya Neşriyat kitapseverleri bekliyor

Yeni Asya Neşriyat, B Salon 207 numaralı stantta okuyucularıyla bir araya gelerek farklı alanlardaki eserlerini kitapseverlere sunacak.

İmza günleri

Ayrıca fuar kapsamında imza günleri de düzenlenecek. Yazarlar okuyucularıyla buluşup sohbet edecekler. İlahiyatçı yazar Mehmet Ali Kaya 5 Ekim Pazar günü, araştırmacı-yazar İslâm Yaşar ise 12 Ekim Pazar günü imza ve söyleşi programıyla okurlarıyla bir araya gelecek.

“Anadolu Mayasının Esası Birliktir”

Uluslararası nitelikteki fuarın bu yılki teması “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” olarak belirlendi. Türk Dünyası’nın birlik ruhunu, ortak değerlerini ve kültürel sürekliliğini öne çıkaracak olan fuarın şeref misafiri Prof. Dr. Kemal Sayar olacak.

“Filistin bizim” mesajı

Fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Guinness Dünya Rekoru denemesi olacak. 7 Ekim’de “En Çok Ebeveynin Aynı Anda Çocuğuna Kitap Okuması” kategorisinde rekor denemesi yapılacak. Etkinlikte, Merve Gülcemal’in “Filistin Bizim” adlı kitabı okunacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, rekor denemesi için özellikle 7 Ekim tarihinin seçildiğini belirterek, “7 Ekim İsrail’in Gazze’ye yönelik işgalinin yıl dönümüdür. Bu tarihte yapılacak rekor denemesiyle dikkatleri Filistin’deki mezalime çekmek istiyoruz” dedi. Rekor için 4.100 ebeveynin çocuklarıyla birlikte kitap okuması hedefleniyor. 2023 yılında Hindistan’da kırılan 3.066 kişilik rekorun aşılması bekleniyor. Guinness yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

En çok ziyaret edilen fuar

2009 yılından bu yana düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 8,4 milyonu aşan toplam ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını taşıyor. Sadece kitapların değil, fikirlerin, sözün, kültürün ve ortak değerlerin buluştuğu bu platform, 2025 yılında da zengin içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Bugün açılan fuar, 12 Ekim’de sona erecek.

