Samsun'da gol yok

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin yerden şutunda, kaleci Okan Kocuk yatarak topu önledi.

35. dakikada Samsunspor'da Musaba, topu filelere gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

41. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunun plasesinde, top az farkla yandan auta gitti.

45+2. dakikada Musaba'nın altıpas içine ortasında Holse'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık Çetin'e çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Musaba'nın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

56. dakikada Musaba, Semedo'nun hatasının ardından kazandığı topu 45 metre sürdükten sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahasında Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top önce rakibine sonra da kendisine çarptı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, penaltıyı iptal etti.

65. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından yerden şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

70. dakikada Fred'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

88. dakikada ceza sahasındaki Polat Yaldır'ın pasında Holse'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Bugünkü maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, "Bugünkü maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum." dedi.

Tedesco, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını aktardı.

Maçın ilk 20 dakikasında tüm kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayan Tedesco, "İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk. Top bizdeydi, rakibi kontrol ediyorduk. Stadı, atmosferi, taraftarları, her şey kontrolümüz altındaydı. Fakat sonrasında yapmış olduğumuz bir top kaybı ve Samsunspor'un yakalamış olduğu ilk gol pozisyonu sonrasında takım dağıldı. Ondan sonra ilk yarıda 15 top kaybı yaptık ki bu yapmış olduğumuz top kayıpları bizim kendi kendimize yapmış olduğumuz top kayıplarıydı. Belirttiğim gibi Samsunspor'un yakalamış olduğu o pozisyondan sonra takım dağıldı ve arka arkaya toplar kaybettik, kaybettik ve kaybettik. Problem buydu. Defansif açıdan da yeterli gücümüz ve şiddetimiz yoktu. Dolayısıyla bugünkü maçtaki bir puandan mutlu olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada çok fazla orta yapma ve şut çekme imkanlarının olduğunu ancak 10 saniye bekledikleri için rakibin bunu engellediğini dile getiren Tedesco, "Daha hızlı olmamız, daha çabuk olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde maçları kazanabilirsiniz. Aslında 3. bölgede oyunu oynadık ama yetersizdi. 0-0 oynarken kötü oynarsınız ama iyi orta ve duran toplar maçı değiştirebilir. Ama dürüst olmak gerekirse bugün de yöntemler yoktu. Bugün gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Duran toplardan da olsa herhangi bir şekilde gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü aslında 0-0 giden bir maçta duran toplar çok belirleyici olabilir. Bir frikik her şeyi değiştirebilir. Ama belirtmiş olduğum gibi gol atabileceğimize dair o hissiyata sahip değildim." şeklinde konuştu.

Tedesco, taraftarların maçtan sonra hayal kırıklığına uğrayıp ıslıklamalarını normal karşıladığını belirtti.

Samsunspor'un golü ve penaltısının VAR kararlarıyla iptal edilmesine değinen Tedesco, şunları kaydetti:

"Evet, dürüst olmak gerekirse bu durumda hiçbir şey görmedim. İlk pozisyonda arkamı dönmüş arkadaşlarımla konuşuyordum. Televizyonu görmedim, fotoğrafları, klipleri görmedim. Ama genel olarak bence hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Temposu iyiydi, oyunun akmasına izin verdi ve oyunu durdurduğu zamanlar doğru karardı. Eğer bugün kaybetmiş olsaydım, Samsun'u tebrik edecektim. Çünkü hak etmişlerdi. Ama bugün bir puan aldık, şu anda kaybetmedik ve iki galibiyet sonrası, almış olduğumuz iki zorlu galibiyet sonrası bugün almış olduğumuz sonucu kabul etmek benim için zor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi iki tane üst üste zor galibiyet almıştık ve modumuz iyiydi, iyi bir akıştaydık, öz güvenimiz iyiydi. Ama bugün maçın ilk 20 dakikasından sonra bunu kaybettik. Dolayısıyla bugünkü maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum."

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "3 puan alabilirdik ama bir puan aldık. Bir puan için mutluyuz"

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı, 3 puan alabilirdik ama bir puan aldık. Bir puan için mutluyuz." dedi.

Reis, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplasında, Fenerbahçe karşısındaki oyundan mutlu olduğunu dile getirdi.

Takımın diri bir futbol oynadığını aktaran Reis, "Bugün çok iyi performans gösteren bir takım halindeydik. Zor bir haftayı geride bıraktık. Bir haftada 2 deplasman oynadık. Biri Gaziantep FK, diğeri de Legia Varşova. Maçta ilk 15 dakika belki yorgunduk, belki de rakibe saygı duyduk. Daha sonra agresif oynamaya başladık. Yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı, 3 puan alabilirdik ama bir puan aldık. Bir puan için mutluyuz." diye konuştu.

Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ofsayt olmadığını savunan Reis, "Takımımı gayet iyi biliyorum. Futbolcularıma her zaman oynadıkları maçlarda çok iyi mantalite göstermeleri gerektiğini söylerim. Attığımız golde ofsayt olmadığı düşüncesindeyim. Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün bizimle ilgili söylediği sözler bizim için güzel. Üçüncü bölgedeki tercihlerimizi biraz daha akıllıca yapsaydık 3 puanı alan taraf biz olacaktık. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarda fazlasıyla çalışacağız. Milli aradan sonra en iyi şekilde döneceğiz. Milli aradan sonra sakatlıktan takıma dönecek olan arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarına da değinen Reis, "İkinci yarıdaki pozisyon bence penaltı değildi. Hakemin kararı doğru. İlk pozisyona açıkçası şaşırdım. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Belki kuralları bilmediğinden ötürü olabilir. Bence ofsayt değildi. Hakemlerle ilgili çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Geçen hafta da hakem hataları çok vardı. Ndiaye yapmadığı faulden kart gördü ve oyundan atıldı. Bu akşam ise ilk pozisyon goldü, ikincisi ise ele çarpmadı ve penaltı değildi." şeklinde konuştu.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım: "Çok güzel bir mücadele çıkardık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bir puan bir puandır Fenerbahçe'ye karşı"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Ben buradan Samsunsporlu futbolcuların hepsini kutluyorum, hocamı kutluyorum. Çok güzel bir mücadele çıkardık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bir puan bir puandır Fenerbahçe'ye karşı." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İki takımın da maçtan galip ayrılmak için mücadele ettiğini ifade eden Yıldırım, "İki takım da bu maçtan galip ayrılmak istiyordu. Ama sonuçta iyi bir mücadele oldu ve berabere bitti. Birer puan aldık. Maçın geneline baktığımızda sanki Samsunspor bir tık daha pozisyon bulan, galibiyete yakın bir taraf gibi gözüktü. İnşallah bu gece maçın skoruna hakem kararı ya da VAR kararı etki etmemiştir diye düşünüyorum." dedi.

Hakemin iki kez VAR'a gittiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Anlamadık. Bizim ekrandan gördüğümüzde ilk gol ofsayttı ama golden önce topun bir ele vuruşu var, Fenerbahçeli oyuncunun. Yayıncı kuruluş bunu bir kere gösterdi. Başka açılardan gösterebilirdi, göstermedi. Bilemiyoruz, bir şey de diyemiyoruz. Prosedürü tam göremediğimiz için. Hakem çok bekledi VAR'da. Sonunda çağrıldı ve konuşuldu. Onu da bilmiyoruz. Ben VAR'ın ofsayt için hakem çağırdığını ilk defa görüyorum. Bir şey diyemiyorum ama öğreneceğiz inşallah. Zaten bütün televizyon kanallarında hakem hocalarımız yorum yapacaktır. Asıl ikinci pozisyonda koluna vurdu top. Bize göre net penaltı. Omuz dendi, yok bir şey dendi. Ama televizyonda gördük vurduğu yer formasının kolunun bittiği yerdi, omuz değil altı. Bize göre penaltıydı ama biliyorsunuz işte maalesef Anadolu takımları, İstanbul takımlarına karşı oynayınca hakemler korumacılık yapıyor. Bu İstanbul'da bize karşı olsa açık söylüyorum net penaltıydı. Hiç tartışmasız. VAR bile çağırmazdı. VAR kayıtlarından göreceğiz. Eğer biz yanlış gördüysek ben buradan özür dilerim. Yanlış gördük derim ama bizim görüş açımız ve baktığımızda penaltı olması gerekiyor."

Maçta bir toplarının direkten döndüğünü, pozisyonlar yakaladıklarını anlatan Yıldırım, "İkinci yarıda bastırdık olmadı. Fenerbahçe de zaman zaman çok iyi oynadı. İlk 15 dakika bayağı bastırdı. Maçın sonunda tekrar bir baskı geldi. Takım yorgundu ama direndi. Ben buradan Samsunsporlu futbolcuların hepsini kutluyorum, hocamı kutluyorum. Çok güzel bir mücadele çıkardık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bir puan bir puandır Fenerbahçe'ye karşı. Epeydir Fenerbahçe'yle olan bu beraberlik serisi bozulmadı bizim. Üç sene önce buradaki 2-0'lık yenilgiden sonra Fenerbahçe'yle oynadığımız tüm maçlar berabere bitiyor." diye konuştu.

Yıldırım, milli maç arasına girildiğini, sakat oyuncuların geri geleceğini, bundan sonraki karşılaşmaların zor olacağını ancak Samsunspor'un bir hedefinin bulunduğunu belirterek, "Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da Konferans Ligi'nde hedefimiz var. Konferans Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptık, kimsenin beklemediği bir şekilde ülkemize 3 puan kattık. Şimdi iki maçımız var evimizde. Biz inanıyoruz, Avrupa'da kötü bir sürpriz yapmazsak bir üst tura daha çıkacağız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.