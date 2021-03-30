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30 MART 2021 SALI - YIL: 52

"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

30 Mart 2021, Salı 16:13
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında ülke genelinde birçok noktada şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul'da İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

 

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Öncelik yayanın, öncelik hayatın

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, üzerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı maske ve şapka taktı.

Etkinliğe katılan öğrencilere kırmızı düdük ve hediyeler veren İnce, daha sonra Vali Köşger ile yaya geçidini kırmızıya boyadı.

İnce, gazetecilere, yayaların kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın. Trafik güvenliği ciddi bir mesele, diğer güvenlik alanları gibi. Çok can kayıpları verdik, çok acılar çektik. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bundan sonra böyle acılar yaşamasın, trafik konusunda can kaybımız olmasın. Hedefimiz trafik kazasında sıfır can kaybı olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Hüseyin Aksoy'la birlikte Ali İhsan Paşa Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada bir grup öğrenci, ellerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Yayayım bu yolda ben de varım" dövizleri taşıyarak sürücüler için farkındalık çalışması yaptı.

Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Aksoy, yaya geçitlerindeki tek şeridi kırmızıya boyadı.

Gazetecilere açıklama yapan Erdil, ülkenin dört bir tarafında "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulamasının gerçekleştirildiğini, bu çalışmayla trafikte yaya güvenliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi. 

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Trafik kazalarında can kayıpları yüzde 56 azaldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberindeki Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, öğrenciler ve diğer yetkililerle, Hürriyet Caddesi üzerindeki yaya geçidinde düzenlenen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğine katıldı.

Durdurulan araç sürücülerine etkinlik hakkında bilgi veren Çataklı ve öğrenciler, sürücülere maske ve bilgilendirici broşür verdi.

Çataklı, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyada 2011 ile 2020 yılı arasında trafik kazalarına bağlı ölümleri yüzde 50 azaltma hedefinin olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 2012 yılında Kara Yolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandığını, ardından da 2017 yılında Trafik Güvenliği Uygulama Belgesi'nin yürürlüğe konulduğu anımsatan Çataklı, şöyle konuştu:

"Yine 2011-2020 yılları arasında Kara Yolları Trafik Kanunu'nda da önemli değişiklik yaparak yayalara öncelik verilmesi hususunda bir düzenleme de getirildi. Bu hazırlanan belgeler, yapılan yasal düzenlemeler üzerine özellikle 2019-2020 yılında yoğun bir şekilde kampanyalar yürüttük. Neticede 2011 ile 2020 yılı arasında tüm dünyada iki ülke bu hedefi yakalayabildi. Bunlardan birisi Türkiye. Trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibarıyla 10 yıllık dönemde yüzde 56 azaldı. Müthiş bir sonuç ortaya çıktı. Daha fazla insanımızın hayata tutunması anlamına geldi."  

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yaya geçidi boyadı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

"Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile öğrenciler de bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler caddedeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

AA

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