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21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Yılda 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor

21 Haziran 2022, Salı 17:34
Gıda Kurtarma Derneği, Türkiye’de her yıl 19 milyon ton gıdanın sofralara ulaşmadan çöpe gittiğini kaydetti.

Gıda Kurtarma Derneği’ndan yapılan açıklamada, dünyanın en büyük iki probleminin açlık ve gıda israfı olduğu belirtildi. Açıklamada, bu iki sorunun aynı zamanda birbirinin çözümü niteliğini taşıdığı vurgulandı. Dünyada her 3 gıdadan birinin tüketilemeden çöpe atıldığının belirtildiği açıklamada, bu miktarla dünya üzerinde açlıkla savaşan 821 milyon insan doyabileceğine dikkat çekildi. Derneğin açıklaması şöyle: “Rakamlar Türkiye’de de endişe verici boyutta, çünkü her yıl 19 milyon ton gıda sofralarımıza ulaşamadan kaybediliyor. Gıdalar tabağımıza gelene kadar yüzde 50 kayba uğruyor. Kişi başına oluşan gıda atığımız ise 93 kiloya ulaşırken, 1 kg gıdanın maliyeti 22 lira. Yani 4 kişilik bir çekirdek aile her yıl 2 asgari ücreti fark etmeden çöpe atıyor. 

Kayıplar endişe verici boyutta

“Üretim ve tedarik zincirinde de kayıplar endişe verici boyutta. Tarlalarda dalında kalan gıdalardan, işletmelerde doğru atık yönetimi yapılamadığı için oluşan maddi kayıplar toplandığında ekonomimiz 555 milyar lira zarara uğruyor. Toplumun her kesiminin gıda kayıpları ve israfı konusunda bilinçlenmesi ve çözümlere ortak edilmesi, gıdayı birlikte savunması soframızdaki tüm açlık ve geçim sıkıntılarını hafifletebiliriz”

İstanbul - anka

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