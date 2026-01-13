"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

2026 yılı fitre miktarı açıklandı

13 Ocak 2026, Salı 10:47
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 240 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl ramazandan itibaren geçerli olacak fitre miktarının belirlendiği ifade edildi.

Toplantı sonrası alınan kararlara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili hadisişerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 lira olarak belirlenmesine, bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebileceğine, bu meblağın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi."

AA

Okunma Sayısı: 592
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti

    Texas'da ana su borusu patladı: 100 binden fazla kişi susuz kaldı

    2026 yılı fitre miktarı açıklandı

    ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada

    Hangi şehirlerde kar sebebiyle eğitime ara verildi?

    AB: Bir noktada Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız

    BM: Rusya'nın Ukrayna saldırıları derhal durdurulmalı

    Trump: İran'la iş yapan ülkeler yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek

    Dostları ziyaret notları - “Müfritane irtibata” teşvik var

    Kiracı olmak artık lüks tüketim

    Emeklilere ‘lütuf’ değil, alın terinin karşılığını verin

    Toplum ‘güven’ istiyor

    Çalışan emekli sayısında rekor artış

    Grönland ABD’nin meselesi değil - Trump, kendisini ‘Venezuela Geçici Başkanı’ ilân etti!

    Netanyahu: İran hakkında demeç vermeyin

    Emeklinin hakkı nasıl gasp edildi?

    Akran zorbalığı suça itiyor

    Anlaşmayı onlar yapacak, siz seyredeceksiniz

    SDG anlaşmalara uymalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    2026 yılı fitre miktarı açıklandı
    Genel

    Hangi şehirlerde kar sebebiyle eğitime ara verildi?
    Genel

    Dostları ziyaret notları - “Müfritane irtibata” teşvik var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada
    Genel

    Trump: İran'la iş yapan ülkeler yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek
    Genel

    BM: Rusya'nın Ukrayna saldırıları derhal durdurulmalı
    Genel

    AB: Bir noktada Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız
    Genel

    Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.