Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu

Japonya’da ölüm korkusunu azaltmayı ve hayata şuurlu bakmayı hedefleyen ölüm meditasyonu, yeni bir akım oldu.

Japonya’da sıra dışı bir uygulama kısa sürede ülke çapında dikkat çeken bir akıma dönüştü. Çiba’daki bir cenaze evinde başlatılan “tabutta meditasyon” deneyimi, katılımcılara ölüm fikriyle yüzleşerek hayatı yeniden muhasebe etme fırsatı sunuyor.

Ölümü düşünme seansı

Yaklaşık 30 dakika süren seanslarda insanlar bir tabutun içine uzanıyor ve rehberli ya da kişisel bir meditasyon süreci yaşıyor. Amaç, ölüm gerçeğini düşünerek zihinsel bir arınma sağlamak ve hayata daha bilinçli bakabilmek. Uygulama yaygınlaştıkça tasarımların da çeşitlendiği belirtiliyor. Özellikle Tokyo merkezli Grave Tokyo, klasik tabut anlayışını değiştirerek renkli ve estetik modeller geliştirdi. Şirket, bu konseptin insanlara ölüm bilinci üzerinden hayatın değerini hatırlattığını savunuyor.

Denemesi parayla

Seans ücreti yaklaşık 13 dolar. Katılımcılar tabutun kapağının açık ya da kapalı olmasını seçebiliyor. Dileyenler müzik dinleyebiliyor, tavana yansıtılan videoları izleyebiliyor ya da tamamen sessiz bir ortamda kalabiliyor. Deneyim, kişisel tercihlere göre şekilleniyor.

Ölüm kaygılarını azaltmak istiyorlar

Girişimciler, bu uygulamanın temel amacının insanlara hayatın kıymetini hatırlatmak olduğunu belirtirken, Japonya’nın önde gelen gazetelerinden Mainichi’ye konuşan bazı üniversite öğrencileri, deneyimin kendileriyle yüzleşme ve ölüm kaygılarını azaltma fırsatı sunduğunu ifade etti. Katılımcılardan bazıları ise ölüm korkularının azaldığını ve hayata karşı motivasyonlarının arttığını dile getirdi.

