ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Said Özdemir rahmetle yâd ediliyor

28 Şubat 2026, Cumartesi 01:13
Bediüzzaman Said Nursî'nin talebelerinden Said Özdemir'i vefatının 10. yılında rahmetle yâd ediyoruz.

Said Özdemir, 1927’de Siirt’in Tillo ilçesinde doğdu. Çocukluğu orada geçti, yedi-sekiz yaşlarında ailesiyle Ankara’ya taşındı ve ilkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Bölümüne girdi, ancak sağlık problemleri sebebiyle eğitime devam edemeyip Ankara’ya döndü.

“Âlem-i İslâm'ın kapısının kilidi Türkiye'dir”

Ankara’da dinî eğitimini sürdürürken iş arayan Said Özdemir, 1950’de Diyanet’te memur oldu. Bu dönemde Mustafa Sungur ve Abdullah Yeğin aracılığıyla Bediüzzaman ve Risale-i Nur’la tanıştı. Manevî mürşid arayışı sırasında Hicaz’a gitme isteğiyle Bediüzzaman’ı ziyaret etti, ancak Üstad “Kardeşim, ben orada olsam buraya gelirdim. Âlem-i İslâm'ın kapısının kilidi Türkiye’dir. Bu kilit bu kapıyı âlem-i İslâm üzerine açar. Kat’iyen buradan gitmek için izin yok” dedi. Bunun yerine Ankara’da Atıf Ural’la tanışıp Risale-i Nur’un neşriyatına katılmasını tavsiye etti.

Said Özdemir, memuriyetten arta kalan zamanlarda Atıf Ural ve Mustafa Sungur ile birlikte Sözler ve diğer Risalelerin matbaada basılması, tashihi ve neşrinde aktif rol aldı. Üstadını sık sık ziyaret etti, hem maddî, hem manevî desteğine mazhar oldu. Emirdağ ve diğer ziyaretlerinde Üstadın tavsiyeleriyle hizmete devam etti.

Neşriyat ile hizmet etti

Üstadın vefatından sonra da Risale-i Nur’un neşrini sürdürdü. İhlâs Nur Yayınevi adı altında Ankara’da yayınevi kurdu, küçük Risaleleri Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer dillerde yayınlattı. Sesli neşriyat başlattı, internet üzerinden eserlerin yayılmasını sağladı. Radyo, televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik imkânları kullanarak Risale-i Nur’un intişarını sürdürdü. 26 Şubat 2016 tarihinde 89 yaşında vefat eden Özdemir, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asrî Mezarlığında defnedilmişi. Allah rahmet eylesin.

