Mehmed Kırkıncı Hoca dualarla anıldı

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi ziyaret eden Son Şahitler’den ve Erzurum’un yetiştirdiği din âlimlerinden Mehmet Kırkıncı rahmetle yâd ediliyor.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden, Risale-i Nur hizmetkârlarından, kıymetli din âlimi, Mehmet Kırkıncı Hocaefendi 1928 yılında Erzurum’un Güllüce Köyü’nde dünyaya geldi. Hocalık yapan dedesinin ve ilme meftun bir insan olan babasının yanı sıra, âlimlerin rağbet gördüğü bir muhitte büyüdüğü için küçük yaştan itibaren okumaya meyletti.

Hocaları ona Bediüzzaman’dan bahsedince, onun eserlerini okuyup şehirdeki talebeleri ile tanışmaya karar verdi. 1955 yılında Bediüzzaman Said Nursî’yi Isparta’da ziyaret etti.

Mehmed Kırkıncı Hoca, Risale-i Nur hizmetlerine son nefesine kadar devam etti.

25 Şubat 2016 yılında, 88 yaşında vefat eden Mehmet Kırkıncı Hoca, 26 Şubat 2016 Cuma günü Erzurum Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip Asri Mezarlık'ta defnedildi. Allah rahmet eylesin.

İstanbul - Seyhan Şentürk