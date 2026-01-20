Ahmet Aytimur, vefatının 10. yılında yad edildi

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Ahmet Aytimur, vefatının 10. yılında Eyüpsultan’da anıldı. “Eyüpsultan’ın Ebedî Sakinleri” programı kapsamında, Aytimur’un kabrini ziyaret eden sevenleri dua etti ve Kur’ân-ı Kerîm okudu.

Yeni Dünya Vakfı’nın Eyüpsultan’daki Genel Merkezi’nde ziyaret sonrasında gerçekleştirilen yad programını yöneten gazeteci-yazar Mehmet Nuri Yardım, Aytimur’u hayatında ziyaret ettiğini, sohbetini dinlediğini, samimî, ihlaslı haline şahit olduğunu söyledi. Hattat Mehmet Arif Vural da, Aytimur hayattayken zaman zaman görüştüklerini belirterek, “Medresesine giderdik. Ahmet Aytimur Ağabeyin en mühim özelliği, sessiz, sakin ve adeta içten çalışan bir makine gibi olmasıydı. Davasına, yeni tabirle popülarite noktasına getirmeden dünyasında mutmain bir şekilde devam etmesi dikkat çekici hususiyetlerindendi.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 262

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.