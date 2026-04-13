Hafızların icazet sevinci

İstanbul’da Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Asımın Nesli Vakfınca, hafızlık eğitimini tamamlayan 67 öğrenci için Abdülhamid Han Camii’nde icazet merasimi düzenlendi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Asımın Nesli Vakfını tebrik ederek, çocuklarını Kur’ân-ı Kerîm eğitimi alması için destekleyen ailelere de teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kur’ân-ı Kerîm ve ilahiler okundu, dua edildi. Hafızlığını tamamlayan 67 öğrenciye icazet belgelerinin verilmesiyle program sona erdi. AA

