Acı günümüz

Uzun yıllardan beri Yeni Asya’nın yayın hizmetlerinin her kademesinde çalışan Genel Yayın Yönetmenimiz Abdullah Eraçıkbaş geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Son mesai

Abdullah Eraçıkbaş Abimizi de uğurladık

Ve Yumît

Genel Yayın Yönetmenimiz Abdullah Eraçıkbaş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

Hizmet başında vefat etti

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş, 15 Mayıs Cuma akşamı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Uzun yıllar Yeni Asya neşriyat hizmetlerinde farklı kademelerde vazife yapan Eraçıkbaş’ın vefatı, camiamızda derin üzüntüye sebep oldu. Eraçıkbaş’ın cenazesi dün (16 Mayıs 2026 Cumartesi) Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Ömrünü neşriyat hizmetine adadı

20 Şubat 1960 tarihinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde doğan Eraçıkbaş, Yeni Asya camiasında gençlik yıllarından itibaren hizmetlerde bulundu. Abdullah Eraçıkbaş, 1982 yılında Can Kardeş dergisinde editör olarak çalışmaya başladı. Dergicilikten editörlüğe, yayın koordinatörlüğünden Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne kadar farklı alanlarda vazife yaptı. Son olarak Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Eraçıkbaş, neşriyat hizmetlerine olan gayretiyle tanınıyordu.

Siyasetçi, akademisyen Hüseyin Çelik: Üniversiteden sınıf ve ev arkadaşım, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş kardeşimin bu akşam üzeri vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan merhuma rahmet, kederli ailesine ve Yeni Asya

Gazetesi camiasına başsağlığı, sabır ve metanet dilerim.

Mehmet Kara: Titiz ve disiplinli

40 yılı aşkındır tanıyordum kendisini… Abdullah Eraçıkbaş ağabeyi bir kelime ile atlatmak istesek, “titiz” kelimesi olur. Can Kardeş editörlüğünden, gazetemizin yayın koordinatörlüğüne, oradan yeni Asya Neşriyat Koordinatörlüğüne kadar Yeni Asya medya grubunun bütün kademelerinde çalıştı. 27 Ocak 2025 tarihinden bu yana da hem Genel Yayın Yönetmenliği vazifesini hem de Neşriyat Koordinatörlüğünü yürütüyordu.

Mesai diye bir kavram onun için yoktu. Sabah namazından sonra mesaisine başlar, yazıları hatta ilânları tek tek kontrol ederdi. 10’dan itibaren de manşet toplantısına hazırlık yapmaya başlardı. 11.30’da manşet toplantısını tam zamanında başlatırdı. Edebiyatçı olduğu için bazen takılırdık. Faruk Çakır Ağabey, “Edebiyatçı halleder, devam” derdi. İstişare etmeden tek bir ifade kullanmamaya dikkat ederdi.

Kalp krizi geçirdiği günün akşamı saat 18.17’de yazışleri WhatsApp grubunda İspanyol bir futbolcunun Filistinle ilgili paylaşımını alıntılayıp “Adamsın Pep Guardiola” diye yazmıştı. Aradan yaklaşık 1.5 saat geçmişti ki Faruk Çakır Ağabey, Abdullah Ağabeyin kriz geçirdiğini ve dua beklediğini yazdı. Ardından 20 dakika sonra vefat haberini verdi.

Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Ailesine ve camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

İsmail Tezer: İnnâ lillah ve innâ ileyhi raciun

Neşriyat hizmetlerinde bir döneme damgasını vurmuş gizli kahramanlardandı Abdullah Eraçıkbaş Ağabeyimiz. Bizler gazeteden, neşriyattan mesai arkadaşları olarak yakinen şahidiz ki çoğu hizmetin perde arkasında hep onun emeği, gayreti vardır. İsmi cismi bilinmese de, vitrinde o olmasa da pek çok faaliyetin koordinesinde onun büyük rolü ve vazifesi olmuştur.

Maddî manevî büyük fedakârlıklarda bulunmuştur. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Yaptığı nice nurlu neşriyat hizmetinin hürmetine Cenab-ı Mevlâ afv u mağfiretine, sonsuz rahmetine nâil eylesin. Kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Üstadımıza, Nur nâşirlerine komşu eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağolsun. Bizlere de vakti gizli olan ölüm hakikatinden ders almak, ona göre ihlâs ile yaşamak nasib eylesin. Âmin.

Erhan Akkaya: Camiamızın başı sağolsun

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. Camiamızın başı sağolsun. Gazetede, Neşriyat ve Araştırma biriminde, dergilerde çok kıymetli hizmetleri oldu. Çok birikimli bir ağabeyimizdi. Kendisinden çok istifade ettik. Bizlerin yetişmesinde büyük emeği ve katkısı oldu.

Maddî manevî bizlerle ilgilenir, elinden geleni yapardı... Rabbim ailesine, camiamıza sabırlar ihsan eylesin...